Пенсійний фонд: середня зарплата в листопаді 2020 року склала понад 10,6 тисячі

Середній показник заробітної плати в листопаді 2020 року склав понад 10,6 тисячі.

Про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду в Фейсбуці.

Зазначається, що показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії за листопад 2020 року склав 10 634 гривні 72 копійки.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за листопад 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Середній показник заробітної плати за жовтень 2020 року склав 10 887 гривень 46 копійок.