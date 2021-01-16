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Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів

Субота, 16 січня 2021, 13:35
 

Президент США Дональд Трамп за кілька днів до того, як залишить посаду глави держави, доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства.

Про це повідомляє reuters.

Радник президента з національної безпеки Роберт О'Брайан повідомив, що Трамп доручив урядовим органам знайти шляхи, які дозволять "звести до мінімуму закупівлі товарів і послуг Китайської Народної Республіки федеральним урядом."

Видання зазначає що він не навів приклади того, які, на його думку, закупівлі сприяють шпигунської діяльності Китаю.

Нагадуємо:

Раніше адміністрація Трампа внесла Xiaomi в чорний список через можливих зв'язків з китайськими військовими.

Новообраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

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Трамп США

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