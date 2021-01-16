Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів
Президент США Дональд Трамп за кілька днів до того, як залишить посаду глави держави, доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства.
Про це повідомляє reuters.
Радник президента з національної безпеки Роберт О'Брайан повідомив, що Трамп доручив урядовим органам знайти шляхи, які дозволять "звести до мінімуму закупівлі товарів і послуг Китайської Народної Республіки федеральним урядом."
Видання зазначає що він не навів приклади того, які, на його думку, закупівлі сприяють шпигунської діяльності Китаю.
Нагадуємо:
Раніше адміністрація Трампа внесла Xiaomi в чорний список через можливих зв'язків з китайськими військовими.
Новообраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.
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