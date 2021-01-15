Всі розділи
Укр / Рус

Київ зменшив кількість громадського транспорту на маршрутах

П'ятниця, 15 січня 2021, 20:20
 

Комунальне підприємство "Київпастранс" на час локдауну зменшило кількість автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях на 10 відсотків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що запровадження урядом локдауну мало на меті обмеження пересування та масового скупчення людей.

"Тому я в черговий раз закликаю мешканців столиці користуватися наземним громадським транспортом та метро тільки в разі необхідності. Зазначу, що пасажиропотік у транспорті дещо зменшився. 

У зв’язку із цим КП "Київпастранс" зменшив кількість автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях на 10 відсотків. Відповідно, інтервали руху трохи збільшились. Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють, жодного не призупинили", – заявив Кличко.

Він нагадав, що перевезення пасажирів здійснюють у кількості місць для сидіння, а весь рухомий склад наземного громадського транспорту двічі на день проходить дезінфекцію.

"Столичний метрополітен працює в звичайному режимі. Але пасажиропотік у ньому від початку пандемії значно зменшився. Із 1,5 млн до 900 тисяч пасажирів щодня. Також метрополітен продовжує посилену дезінфекцію як вагонів поїздів, так і станцій", – запевнив Кличко.

Читайте також: Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ транспорт карантин трамвай

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пасинок депутата Київради отримав 21 га на березі Десенки у Києві під забудову 14 січня 2021, 10:45
Черновецький-молодший став власником компанії, що інвестувала в будівництво житла 13 січня 2021, 15:15
Київ, Одеса, Харків та Дніпро потрапили у рейтинг міст з найбільшими заторами у світі 13 січня 2021, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!