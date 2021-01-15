Київ зменшив кількість громадського транспорту на маршрутах

Комунальне підприємство "Київпастранс" на час локдауну зменшило кількість автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях на 10 відсотків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що запровадження урядом локдауну мало на меті обмеження пересування та масового скупчення людей.

"Тому я в черговий раз закликаю мешканців столиці користуватися наземним громадським транспортом та метро тільки в разі необхідності. Зазначу, що пасажиропотік у транспорті дещо зменшився.

У зв’язку із цим КП "Київпастранс" зменшив кількість автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях на 10 відсотків. Відповідно, інтервали руху трохи збільшились. Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють, жодного не призупинили", – заявив Кличко.

Він нагадав, що перевезення пасажирів здійснюють у кількості місць для сидіння, а весь рухомий склад наземного громадського транспорту двічі на день проходить дезінфекцію.

"Столичний метрополітен працює в звичайному режимі. Але пасажиропотік у ньому від початку пандемії значно зменшився. Із 1,5 млн до 900 тисяч пасажирів щодня. Також метрополітен продовжує посилену дезінфекцію як вагонів поїздів, так і станцій", – запевнив Кличко.

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Економічна правда