COVID спричинив один із найбільших в історії сплесків інвестицій в технології – KPMG

Із початком пандемії кампанії щотижня витрачали на технології в еквіваленті близько 15 млрд доларів, щоб забезпечити безпечну роботу вдома під час COVID-19.

Про це свідчать результати опитування Harvey Nash/KPMG CIO Survey-2020.

"Це був один з найбільших в історії сплесків інвестицій в технології, при цьому світові ІТ-керівники витратили більше, ніж суми річного бюджету, лише за три місяці, коли настала глобальна криза і почали запроваджувати локдауни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опитування у галузі ІТ, в якому взяли участь понад 4200 ІТ-керівників, виявило, що, незважаючи на цей величезний сплеск витрат, а також на те, що безпека та конфіденційність є головними інвестиціями під час COVID-19, 4 з 10 ІТ-лідерів повідомляють, що їхні компанії зазнали більше кібератак.

При цьому, понад три чверті цих атак відбулися через фішинг (83%) і майже дві третини - через шкідливе програмне забезпечення (62%), що свідчить про те, що масовий перехід на роботу з дому збільшив ризики і незахищеність роботи працівників.

"Водночас організації намагаються знайти кваліфікованих фахівців з кібербезпеки, які б надали підтримку у забезпеченні цього кардинального переходу до роботи з дому, і повідомляють, що кібербезпека (35%) зараз є найбільш необхідною експертизою у світі у галузі технологій.

Це вперше, коли навички і знання, пов’язані з безпекою, очолюють перелік глобального дефіциту ІТ-експертизи протягом більше десяти років", - йдеться у релізі.

Опитування також показало, що ІТ-бюджети будуть зазнавати більшого тиску ще протягом року. До COVID-19 понад половина (51%) ІТ-керівників очікувала збільшення бюджету протягом наступних 12 місяців, але під час пандемії ця кількість зменшилася до 43%.

Також повідомляється, що компанії, які активно застосовують цифрові технології, вириваються вперед - керівники цих компаній частіше, ніж інші, здійснюють додаткові інвестиції в технології в результаті COVID-19.

8 з 10 ІТ-керівників під час пандемії COVID-19 стурбовані психологічним станом своєї команди, в результаті 6 з 10 ІТ- керівників (58%) запровадили програми для підтримки свого персоналу.

"Зростання інвестицій у хмару - після інвестицій у безпеку та конфіденційність (47%) інвестування в інфраструктуру та хмару було третім за значимістю інвестуванням в технології під час COVID-19, коли кількість ІТ-керівників, які схиляються до використання Distributed Cloud, збільшилася майже вдвічі лише за 12 місяців (від 11% до 21%)", - додали в KPMG.

"Майже всі світові тренди знаходять відображення і в Україні. Компанії швидко перебудувалися технічно і перейшли на віддалену роботу. Однак попереду ще довгий шлях адаптації для того, щоб вона стала ефективною. Необхідні культурні зміни, зміни в політиках і процедурах компаній, адаптація нових співробітників в режимі віддаленої роботи, а також інструменти і навички ефективної командної роботи.

Компанії, які почали впровадження сучасних Agile підходів та тісної роботи бізнесу та ІТ в крос-функціональних командах, потребують додаткових методів, що дозволять зробити цю роботу ефективною в умовах віддаленого режиму, забезпечать необхідних рівень взаємодії та креативності", - заявив партнер, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки KPMG в Україні Олексій Янковський.

Економічна правда