Український туристичний ринок минулоріч скоротився на 60-70% - Асоціація

Ринок турагентів і туроператорів в Україні скоротився на 60-70% у пандемічному 2020 році, ситуацію пом’якшили відкриті кордони Туреччини та Єгипту.

Про це у коментарі ЕП розповів виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш.

"За даними UNWTO туристичний потік у 2020 впав на 72% та відкинув галузь на рівень дев'яностих років. В Україні ситуацію дещо нівелювала відкриті та відносно доступні Туреччина та Єгипет. Але, тим не менше, за підсумками року обсяг продажів впав на 60-70%", - пояснює він.

Григораш також зазначив, що наразі складно оцінити кількість операторів, що працюють на ринку - це можна буде з’ясувати тоді, коли "буде можливість відновити повноцінну роботу".

В Асоціації мають позитивне бачення щодо розвитку галузі у 2021 році, адже країни поступово послаблюють вимоги до в’їзду, а вакцинація набуває дедалі більших масштабів.

"Так чи інакше, важливо почати відновлювати галузь вже з весни 2021 [року], адже ще один рік в такому режимі багатьом пережити буде дуже важко і це розуміють всі", - підсумував Григораш.

Нагадаємо:

Туристична галузь отримала збиток в розмірі 730 мільярдів доларів за 8 місяців 2020 року в результаті скорочення числа туристичних поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу.

Економічна правда