11,489 млрд гривень податків сплачено МХП за 2018-2020 роки

Підприємства групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП протягом 2018-2020 років сплатили до бюджетів всіх рівнів 11,489 млрд гривень.

Так, до державного бюджету було сплачено понад 3,9 млрд грн, місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали майже 4,5 млрд грн. А це більшою мірою - сільські території.

На практиці, в переважній більшості випадків, більше половину бюджету об‘єднаної громади складають ПДФО та плата за землю, які є бюджетоутворюючими податками.

Іншими словами, від того, наскільки прозоро підприємство сплачує заробітну плату своїм працівникам, орендну плату землевласникам та інші податкові зобов‘язання, залежить фінансова спроможність місцевого бюджету.

Також протягом 2018-2020 років було сплачено понад 3 млрд грн ЄСВ.

За 2020 рік МХП сплатив понад 4 млрд грн податків, зборів та ЄСВ.

"Прозорий бізнес, який чесно працює і чесно звітує – запорука сильної національної економіки.

МХП не тільки чесно сплачує податки, а й через реалізацію проєктів корпоративно-соціальної відповідальності сприяє розвитку громад на територіях присутності. Т

аким чином, МХП – не тільки лідер в сфері агропромислового виробництва, один із найбільших роботодавців та платників податків, а й важливий інвестор на рівні областей і громад.

Добре там, де ми є", - наголосила Речниця МХП Ірина Ванникова.