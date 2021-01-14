За грудень уряд профінансував близько 16% річних видатків - КШЕ

За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.

"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.

Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дня року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.

Економічна правда