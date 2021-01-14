PepsiCo хоче досягти екологічної нейтральності до 2040 року

PepsiCo планує досягти чистих нульових викидів вуглецю від виробництва до 2040 року, серед заходів - перехід до зеленої енергетики та переробленого пластику.

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії заявляють, що на 75% обмежать викиди від внутрішніх процесів, наприклад, в офісах. Викиди, що стосуються логістичного ланцюга та використання продукції споживачами, у PepsiCo хочуть скоротити на 40% у порівнянні дорівня 2015 року до кінця 2029 року.

Наразі саме ці викиди становлять 91% вуглецевого сліду PepsiCo. У компанії кажуть, що робота з вуглецевим слідом логістичного ланцюга є тим, що "ми мусимо робити для зміни траєкторії, за якою йде наша планета".

Серед заходів, які компанія хоче впроваджувати, є підтримка місцевого фермерства, збільшення частки виробництва з переробленого пластику та перехід на відновлювані джерела енергії. У США компанія вже використовує лише "зелену" енергетику та планує перейти на неї у Мексиці та Австралії цьогоріч.

Зазначається, що дедалі більше компаній визначають корпоративні цілі для скорочення викидів вуглецю на тлі глобального потепління та його наслідків. Близько 1 400 компаній визначили, або пообіцяли визначити, мету досягти чистих нульових викидів вуглецю в рамках ініціативи ООН "Race to Zero".

Економічна правда