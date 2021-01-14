Голова Twitter про блокування акаунта Трампа: Правильне рішення, але створило небезпечний прецедент

Голова Twitter Джек Дорсі вважає блокування акаунта президента США Трампа правильним, але, за його словами, такі дії розділяють суспільство та створюють небезпечний прецедент, котрий змушує задуматися, яку владу окремі люди і корпорації мають над глобальною громадською дискусією.

Про це він написав у Twitter.

"Я вважаю, що це було правильним рішенням для Twitter. Ми зіткнулися з надзвичайною та непростою обставиною, яка змусила нас зосередити всі наші дії на громадській безпеці.

Шкода в режимі офлайн внаслідок виступу онлайн є очевидно реальною, і це перш за все визначає нашу політику", - зазначив Дорсі.

Тим не менш, за його словами, такі рішення розділяють суспільство та створюють небезпечний прецедент: яку владу має людина чи корпорація над глобальною громадською дискусією.

Також Дорсі вважає, що рішення одразу кількох великих соцмереж забанити Трампа не було узгодженим.

Крім цього, глава Twitter запевнив, що не зрадів блокуванню облікового запису Трампа.

"Хоча існують чіткі та очевидні винятки, я вважаю, що заборона - це зрештою наша невдача сприяти здоровій культурі розмови. І час для нас, щоб задуматися про свою діяльність та навколишнє середовище", - резюмував він.

Нагадаємо:

Після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Після блокування свого особистого облікового запису Трамп розкритикував дії Twitter на офіційному аккаунті @POTUS, що має статус урядового аккаунту. Ці твіти були швидко видалені адміністрацією. Трамп спробував запостити ті самі дописи на аккаунті своєї кампанії @TeamTrump, після чого мережа заблокувала на постійній основі цей обліковий запис.

Економічна правда