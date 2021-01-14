Бізнес почнуть штрафувати за клієнта без маски

14 січня в Україні набув чинності прийнятий у грудні закон про штрафи для бізнесу за відсутність масок у клієнтів і персоналу.

Закон був опублікований в офіційному виданні "Голос України" напередодні, 13 січня.

Сума штрафу – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 грн до 5100 грн).

Власнику бізнесу доведеться заплатити штраф, якщо він допустив клієнтів або працівників без масок або респіраторів у громадську будівлю або споруду чи громадський транспорт.

Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим. Складати постанови про накладення штрафів повинні уповноважені посадові особи територіальних органів влади.

Крім того, в Україні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який вступив в силу ще з 21 листопада.

У цьому випадку штраф становить від 170 до 255 грн. Його повинні платити самі громадяни, які перебувають в громадському місці без засобів захисту.

Економічна правда