Бізнес почнуть штрафувати за клієнта без маски
14 січня в Україні набув чинності прийнятий у грудні закон про штрафи для бізнесу за відсутність масок у клієнтів і персоналу.
Закон був опублікований в офіційному виданні "Голос України" напередодні, 13 січня.
Сума штрафу – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 грн до 5100 грн).
Власнику бізнесу доведеться заплатити штраф, якщо він допустив клієнтів або працівників без масок або респіраторів у громадську будівлю або споруду чи громадський транспорт.
Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим. Складати постанови про накладення штрафів повинні уповноважені посадові особи територіальних органів влади.
Крім того, в Україні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який вступив в силу ще з 21 листопада.
У цьому випадку штраф становить від 170 до 255 грн. Його повинні платити самі громадяни, які перебувають в громадському місці без засобів захисту.
Економічна правда
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