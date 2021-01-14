Експорт Китаю в 2020 році досяг рекорду

Китай за підсумками 2020 року збільшив експорт на 3,6% – до рекордних 2,49 трильйона доларів.

Про це свідчать дані Головного митного управління КНР, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому імпорт скоротився на 1,1% і становив 2,05 трлн дол.

В результаті зовнішньоторговельний профіцит становив 535,03 млрд дол, що стало максимальним показником з 2015 року.

Очікується, що відновлення світової економіки призведе до зростання міжнародної торгівлі, заявив журналістам представник ГТУ Лі Куйвень. У той же час відновлення економіки Китаю після пандемії COVID-19 буде сприяти зростанню зовнішньої торгівлі країни та її стабільному розвитку.

Обсяг китайсько-американської торгівлі, незважаючи на "торгову війну" між двома країнами, збільшився за минулий рік на 8,3% і досяг 586,73 млрд дол. У тому числі китайський експорт в Штати виріс на 7,9% і становив 451, 81 млрд дол. КНР імпортували американські товари і послуги на суму 134,9 млрд дол, що на 9,8% перевершило показник 2019 року.