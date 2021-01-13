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Уряд затвердив Концепцію космічної програми до 2025 року

Середа, 13 січня 2021, 16:38
 

На засіданні 13 січня Кабмін затвердив Концепцію науково-технічної космічної програми до 2025 року, на її виконання з держбюджету необхідно 15 мільярдів гривень.

Загальна сума, необхідна для виконання програми на 2021-2025 роки, становить 30 млрд грн, проте лише половина передбачена коштом держбюджету.

Метою програми зазначається "забезпечення ефективного використання космічного потенціалу", а також "забезпечення реалізації інтересів держави у сфері нацбезпеки та оборони".

Для цього у Мінстратегпромі планують розвивати внутрішній ринок космічних технологій, підтримувати науково-технічний та випробувальний потенціал підприємств космічної індустрії та стимулювати міжнародні та приватні інвестиції до галузі.

У програмі також йдеться про розвиток космічної освіти та важливість організації досліджень, держпідтримку науково-технічних проєктів, оновлення космічного законодавства та міжнародну співпрацю. Зокрема, у відомстві хочуть реалізовувати спільні проєкти в рамках програми ЄС "Горизонт-Європа", співпраці з Європейським космічним агентством, NASA та іншими.

Також, як наслідок, у відомстві розраховують на близько 2 тисяч нових робочих місць внаслідок реалізації програми.

Економічна правда

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космічна галузь уряд

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