Експорт електроенергії в 2020 році перевищив імпорт в 2 рази – "Укренерго"

Сумарний обсяг експорту електроенергії в Україну за підсумками 2020 року перевищує імпорт в 2,1 рази - 4754,1 млн кВт-год проти 2284,9 млн кВт-год.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Зокрема, в торговій зоні ОЕС України (Польща, Білорусь, Росія та Молдова) експорт більший за імпорт в 8,4 рази - 1 734 млн кВт·год проти 205,7 млн кВт·год, а в "Острові Бурштинської ТЕС" (Угорщина, Словаччина та Румунія) в 1,45 рази - 3 020 млн кВт·год та 2 079,2 млн кВт·год відповідно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги експорту електроенергії у грудні 2020 року зменшилися на 31,2% по відношенню до попереднього місяця.

У грудні найбільше скорочення обсягів експорту відбулося в напрямках Румунії - в 5,6 рази до 23,2 млн кВт·год.

Також зменшився експорт в Польщу - на 16% до 103,4 млн кВт·год та Угорщини - на 20,2% до 169,8 млн кВт·год (31,4% та 51,5% від загального обсягу експорту відповідно). Водночас, збільшилися обсяги експорту до Словаччини - в 7,8 разів до 22 млн кВт·год та Молдови - на 3,2% до 11,1 млн кВт·год.

При цьому, еспорту електроенергії в напрямках Росії та Білорусі не відбувалося.

"За 2020 рік найбільше експортували до Угорщини - 2 110,4 млн кВт∙год (44,4% від загального обсягу), Польщі - 1 484,1 млн кВт∙год (31,2%) та Румунії - 868,3 млн кВт∙год (18,3%). Найменше у 2020 році експортували до Словаччини - 41,3 млн кВт∙год (0,9%).

Експорт е/е з ОЕС України в Росію в 2020 році не здійснювався, в Білорусь становив 82,8 млн кВт∙год (1,7%) та Молдову - 167,1 млн кВт∙год (3,5%)", - додали в "Укренерго".

Імпорт електроенергії в грудні 2020 року здійснювався виключно з країн Європи в зону "острова Бурштинської ТЕС". В зоні ОЕС України (з Росії, Білорусі та Молдови) імпорт відсутній.

Загальний обсяг імпорту в грудні 2020 року зменшився на 17,8% до 128,8 млн кВт·год порівняно з попереднім місяцем. Зокрема, з Словаччини знизився на 18,6% до 118,2 млн кВт·год та з Угорщини - на 14,6 до 9,1 млн кВт·год. Водночас, з Румунії навпаки збільшився на 80% до 1,5 млн кВт·год.

Загалом за 2020 рік найбільше імпортували з Словаччини - 1 473,8 млн кВт∙год (64,5% від загального обсягу) та Угорщини - 516 млн кВт∙год (22,6%). З Румунії становив 89,4 млн кВт∙год (3,9%).

Імпорт е/е з Росії в 2020 році склав 53,4 млн кВт∙год (2,3%), а з Білорусі - 82,8 млн кВт∙год (6,7%) та здійснювався до середини квітня.

З 12 квітня до 31 грудня 2020 року пропускну спроможність за напрямками Білорусь-Україна та Росія-Україна було обмежено до 0 МВт.

Економічна правда