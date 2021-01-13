Кличко пообіцяв не змінювати тарифи на опалення і гарячу воду

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього опалювального сезону ціна послуг на опалення і гаряче водопостачання не зміниться.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду.

Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", - підкреслив Кличко.

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку.

Він розповів, що вже майже 800 будинків скористались міськими програмами з енергозбереження.

"Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги в 2-3 рази.

І столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021 рік ми виділили з бюджету понад 150 мільйонів гривень на заходи з енергозбереження", - додав мер.

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