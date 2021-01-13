УЗ на свята перевезла 280 тисяч пасажирів у приміському сполученні

"Укразалізниця" напередодні та в період святкування Нового року з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла 279,6 тис осіб у приміському сполученні.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що напередодні та в період святкування пасажиропотік зріс на 15% у порівнянні з середньодобовим аналогічним показником у попередніх періодах.

Найбільший пасажиропотік спостерігався 31.12.20 та 02.01.21.

"Під час перевезень Укрзалізниця забезпечила усі протиепідемічні заходи. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда