УЗ на свята перевезла 280 тисяч пасажирів у приміському сполученні
Середа, 13 січня 2021, 12:15
"Укразалізниця" напередодні та в період святкування Нового року з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла 279,6 тис осіб у приміському сполученні.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що напередодні та в період святкування пасажиропотік зріс на 15% у порівнянні з середньодобовим аналогічним показником у попередніх періодах.
Найбільший пасажиропотік спостерігався 31.12.20 та 02.01.21.
"Під час перевезень Укрзалізниця забезпечила усі протиепідемічні заходи. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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