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УЗ на свята перевезла 280 тисяч пасажирів у приміському сполученні

Середа, 13 січня 2021, 12:15
 

"Укразалізниця" напередодні та в період святкування Нового року з 31 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року перевезла 279,6 тис осіб у приміському сполученні.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що напередодні та в період святкування пасажиропотік зріс на 15% у порівнянні з середньодобовим аналогічним показником у попередніх періодах.

Найбільший пасажиропотік спостерігався 31.12.20 та 02.01.21.

"Під час перевезень Укрзалізниця забезпечила усі протиепідемічні заходи. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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