Через сніг у кількох портах обмежені вантажні операції з зерном

Через сніг у портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв" та "Чорноморськ" обмежені вантажні операції з зерном.

Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України" з посиланням на інформцію диспетчерської служби.

"За інформацією диспетчерської служби апарату управління ДП "АМПУ" станом на 08:00 13.01.21, порти працюють. У порту Херсон обмежена лоцманська проводка і вантажні операції із зерновими (вітер, сніг), у портах Одеса, Південний, Миколаїв, Чорноморськ вантажні операції з зернвіми обмежені через сніг.

Канали: м. "Швидке", ХМК, БДЛК - відкриті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У середу 13 січня синоптики попереджають про значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.

Економічна правда