Польща готує закон, який забороняє соцмережам блокувати користувачів

Міністерство юстиції Польщі готує законопроєкт, який заборонить адміністраторам веб-сайтів соціальних мереж видаляти повідомлення і блокувати користувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У міністерстві стверджують, що хоча соціальні мережі повинні служити платформою для свободи слова, все частіше можна спостерігати надмірне втручання в контент, який публікується.

"Жертвами ідеологічної цензури часто стають представники різних польських рухів, чий онлайн-контент видаляється або блокується", - сказав міністр юстиції Збігнєв Зьобро.

"Час в Польщі прийняти постанови, спрямовані на захист свободи слова в Інтернеті від посягань з боку великих корпорацій", - пояснив державний секретар Міністерства юстиції Себастьян Калета, який курирує законопроєкт.

Відповідно до законопроєкту, адміністрація веб-сайтів соціальних мереж не має права видаляти повідомлення або блокувати дії користувачів, якщо контент, представлений в якості основи для прийняття рішення, не порушує польське законодавство.

Якщо вони це зроблять, користувач отримає право подати скаргу на адміністрацію. На веб-сайт соціальної мережі можна навіть подати до суду, якщо відповідь виявиться незадовільною або якщо адміністратори веб-сайту не дадуть відповіді на скаргу протягом 48 годин.

Міністерство порівняло свій законопроєкт з рішеннями, застосовуваними в інших країнах, таких як Німеччина і Франція, зазначивши, однак, що вони проваджені протилежними мотивами. "Ці країни роблять акцент на швидкому видаленні контенту, який вважається таким, що порушує закон, замість захисту свободи слова. Їх постанови, таким чином, репресивні", - написали в Міністерстві юстиції в обгрунтування законопроєкту.

Не виключено, що такий законопроєкт є реакцією на останнє рішення відомих соціальних мереж, включаючи Twitter, Facebook і Instagram, заблокувати сторінки президента США Дональда Трампа.

Як відомо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства після подій у Вашингтоні 6 січня.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook видалила сторінку депутата парламенту Польщі Януша Корвіна-Мікке.

На сторінку Корвіна-Мікке були підписані майже 780 тисяч користувачів і він був найпопулярнішим польським політиком в Facebook.

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Європейська правда