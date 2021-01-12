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У 2020-му світові продажі комп'ютерів зросли максимальними темпами за останні 10 років

Вівторок, 12 січня 2021, 17:10
 

У 2020 році продажі персональних комп'ютерів у світі зросли максимальними темпами за останні 10 років - це свідчить про тенденцію до переходу з мобільних пристроїв на ПК під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на галузеві дані.

"Попит на ПК штовхає вгору продажу, і все вказує на те, що це зростання продовжиться", - зазначив віце-президент програми Worldwide Mobile Device Trackers компанії International Data Corp. Райан Рейт.

За даними IDC, у минулому році було продано 302,6 млн ПК - це на 13% більше, ніж роком раніше.

"Востаннє ми спостерігали порівняний підйом ринку в 2010 році - на 13,7%. Багато що змінилося за ці десять років, включаючи шість років, протягом яких ринок ПК падав", - додали в IDC.

Водночас Gartner оцінює світові продажі ПК в 2020 році на рівні 275 млн.

"Це передбачає зростання на 4,8% в порівнянні з рівнем 2019 року, який, за даними Gartner, є максимальним за 10 років.

Дані ще однієї аналітичної компанії - Canalys - показують, що продажі ПК по всьому світу за рік збільшилися на 11%, максимальними темпами з 2010 року, до 297 млн ​​одиниць, найвищого значення з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає The Wall Street Journal, розбіжності в оцінках зумовлені тим, що компанії включають різне коло пристроїв в дані про продажі ПК, оскільки межа між комп'ютерами і планшетами поступово стирається.

Повідомляється, що у четвертому кварталі 2020 року, на який традиційно припадає період різдвяних свят, глобальні продажі ПК зросли на 26%, до 91,6 млн одиниць, свідчать дані IDC.

Gartner же оцінює зростання продажів в цей період на 11% (до 79,4 млн ПК), Canalys - на 25% (до 90,3 млн ПК).

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