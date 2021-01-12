Всі розділи
Укр / Рус

Мінцифри запускає платформу для звернень до держорганів

Вівторок, 12 січня 2021, 16:27
 

Міністерство цифрової трансформації представило цифровий майданчик ВзаємоДія, за допомогою якого можна буде створювати петиції та надсилати запити в держоргани - перші сервіси розпочнуть роботу у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

За інформацією відомства, йдеться про наступні сервіси, що будуть доступні у ВзаємоДії:

  • e-звернення та е-запити — подання звернень та запитів на інформацію онлайн, відстежування їхнього статусу;
  • е-консультації — можливість подавати пропозиції щодо різних питань державної політики;
  • е-петиції;
  • е-конкурси — участь у відборі громадських проєктів, яким надаватимуть фінансову підтримку, відстеження їхньої реалізації;
  • е-голосування — обрання складу громадської ради при органі виконавчої влади;
  • е-експертиза — подання запитів на проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади та отримання доступу до її матеріалів;
  • е-опитування — можливість брати участь в опитуваннях під час розробки та ухвалення державних рішень; 
  • доступ до урядової інформації — актуальні контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників.

Зазначається, що перші сервіси стануть доступними навесні 2021 року. Їхній перелік поступово збільшуватимуть та залучатимуть дедалі більше органів виконавчої влади.

"Українці зможуть вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень. Платформа стане корисною громадянам, державним службовцям, громадським організаціям та представникам ЗМІ", - розповідають у відомстві.

Платформа розроблена Мінцифрою, Секретаріатом Кабміну та Фондом Східна Європа в рамках міжнародної Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри технології уряд влада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінцифри готується розвивати ринок "віртуальних активів" 5 січня 2021, 12:10
8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: перші виплати через "Дію" становлять 2,2 мільярда 23 грудня 2020, 11:56
Відкриті дані в Україні розвинені на 6% краще, ніж у середньому в ЄС - рейтинг 17 грудня 2020, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!