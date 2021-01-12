Мінцифри запускає платформу для звернень до держорганів
Міністерство цифрової трансформації представило цифровий майданчик ВзаємоДія, за допомогою якого можна буде створювати петиції та надсилати запити в держоргани - перші сервіси розпочнуть роботу у 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
За інформацією відомства, йдеться про наступні сервіси, що будуть доступні у ВзаємоДії:
- e-звернення та е-запити — подання звернень та запитів на інформацію онлайн, відстежування їхнього статусу;
- е-консультації — можливість подавати пропозиції щодо різних питань державної політики;
- е-петиції;
- е-конкурси — участь у відборі громадських проєктів, яким надаватимуть фінансову підтримку, відстеження їхньої реалізації;
- е-голосування — обрання складу громадської ради при органі виконавчої влади;
- е-експертиза — подання запитів на проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади та отримання доступу до її матеріалів;
- е-опитування — можливість брати участь в опитуваннях під час розробки та ухвалення державних рішень;
- доступ до урядової інформації — актуальні контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників.
Зазначається, що перші сервіси стануть доступними навесні 2021 року. Їхній перелік поступово збільшуватимуть та залучатимуть дедалі більше органів виконавчої влади.
"Українці зможуть вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень. Платформа стане корисною громадянам, державним службовцям, громадським організаціям та представникам ЗМІ", - розповідають у відомстві.
Платформа розроблена Мінцифрою, Секретаріатом Кабміну та Фондом Східна Європа в рамках міжнародної Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".
Економічна правда
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