Після штурму Капітолія: Deutsche Bank і Signature Bank відмовляються вести з Трампом справи

Банки Deutsche Bank AG і Signature Bank, які обслуговували бізнес і сім'ю чинного президента США Дональда Трампа, після подій з штурмом його прихильниками Капітолію 6 січня, прагнуть віддалитися від Трампа та його бізнесу.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

"Deutsche Bank, який протягом двох десятиліть був основним кредитором Трампа, вирішив у майбутньому не вести бізнес із ним або його компанією.

Наразі Трамп заборгував Deutsche Bank понад 300 мільйонів доларів, що мають бути сплачені у найближчі кілька років. Банк дійшов висновку, що, не пробачивши боргу, він не має можливості розірвати відносини з Трампом до того, як позики виплатяться", - пише видання.

Водночас Signature Bank, який, зокрема, фінансував будівництво поля для гольфу у Флориді і до ради директорів входила донька президента США Іванка Трамп, також має намір зупинити співпрацю з Трампом.



Signature Bank опублікував заяву, у якій закликав Трампа подати у відставку з посади президента "в інтересах нації та американського народу".

Прес-секретар банку Сьюзен Теркелл заявила, що Signature після заворушень у Вашингтоні закрив два особисті рахунки Трампа, на яких було близько 5,3 мільйона доларів.

Нагадаємо:

Раніше демократи з Палати представників Конгресу США оприлюднили проєкт резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Голосування за резолюцію має відбутися цього тижня.

Зазначимо, спроба імпічменту Трампа є радше символічною, тому що для завершення процедури відсторонення президента недостатньо часу - 20 січня.

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