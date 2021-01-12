Brexit: Нідерландські митники відбирають бутерброди у водіїв з Британії

Нідерландські митники конфіскують бутерброди з шинкою у водіїв, які прибувають на поромі з Великої Британії відповідно до правил, які набрали чинності після Brexit.

Сюжет про це вийшов на нідерландському телебаченні, повідомляє The Guardian.

На відео показано, як митники пояснюють здивованим водіям автомобілів і вантажівок на поромному терміналі Хук-оф-Холланд, що після Brexit "вам більше не дозволяється ввозити в Європу певні продукти, такі як м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо".

Приголомшеному водієві з декількома бутербродами, загорнутими в фольгу, який запитав, чи може він віддати м'ясо і залишити тільки хліб, один митник відповів: "Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо в Brexit, сер, мені дуже шкода".

Заборона набула чинності в перший день Нового року, коли завершився перехідний період після Brexit. Британський Департамент навколишнього середовища, продовольства і сільських районів (Defra) заявив, що мандрівники повинні "використовувати, споживати або утилізувати" заборонені продукти на кордоні або до кордону.

"З 1 січня 2021 року ви не зможете ввозити POAO (продукти тваринного походження), які, наприклад, містять м'ясо або молочні продукти (наприклад, сендвіч з шинкою і сиром), в ЄС", - йдеться в керівництві Defra для комерційних водіїв.

Європейська комісія заявляє, що заборона необхідна, тому що м'ясо і молочні продукти можуть містити патогени, що викликають хвороби тварин, такі як ящур або чума свиней, і "продовжують представляти реальну загрозу здоров'ю тварин у всьому Союзі".

Нідерландська митниця також розмістила фотографії продуктів, від пластівців для сніданку до апельсинів, конфіскованих владою на поромному терміналі, додавши: "З 1 січня ви не можете просто привозити більше їжі з Британії".

Європейська правда