Ідентифікація з цифровим паспортом Дія на сайті Miloan: прискорена система отримання позики

Тепер отримати онлайн-кредит в Miloan можна ще швидше і простіше.

У грудні у клієнтів компанії з'явилася можливість пройти ідентифікацію особи через застосунок Дія — без фото паспорту.

Новий спосіб більш практичний і зручний. Він економить час позичальника і підвищує довіру до нього з боку компанії. Імовірність схвалення заявки зростає практично до 99%!

Цифровий прорив в Мілоан — що з цього вийшло?

Мілоан видає швидкі кредити українцям з 2016 року і входить в Топ-5 кращих МФО країни. Компанія постійно розвивається, роблячи свої послуги більш зручними та доступними.

Так, в 2020 році клієнти Miloan отримали можливість сплачувати кредити готівкою в відділеннях Нової пошти через систему NovaPay. Позичальники поставилися до цієї новини досить позитивно, так як багатьом з них зручно повертати кошти саме готівкою.

Пізніше компанія запропонувала новим користувачам кнопку BankId при реєстрації. Це дуже надійний спосіб передачі даних. Однак в системі BankId на сьогоднішній день представлені не всі фінустанови.

Miloan довго шукав способи спрощеної індентифікації нових клієнтів: які б гарантували достовірність даних і були б зручні для позичальників.

Як тільки така можливість з'явилася, компанія відразу нею скористалася. Мілоан стала однією з перших МФО, яка підключилася до Порталу Дія. Тепер для того, щоб подати заявку на перший кредит в Мілоан, досить виконати наступні дії:

вибрати суму і термін на калькуляторі;

вказати ПІБ, номер телефону та ІПН;

натиснути кнопку "Ідентифікація через застосунок Дія";

сканувати QR-код за допомогою мобільного телефону і підтвердити відправку даних;

заповнити коротку анкету.

Позичальник повинен бути зареєстрований в застосунку Дія. З документів для швидкої ідентифікації можуть бути використані цифрові копії ID-картки або закордонного паспорта.

В результаті вам не доведеться робити селфі з паспортом і підтверджувати інформацію по телефону. Після верифікації картки та підписання договору — гроші відразу надійдуть на рахунок. Це просто, швидко і дуже зручно!

Розкриваємо карти! Що, як і чому?

Швидкість подачі заявки, автоматичне введення даних, можливість отримати кредит без зайвих перевірок і дзвінків — це далеко не всі переваги цифрової новинки Miloan.

Дія — це державний сервіс, проект президента України, який гарантує користувачам надійність і безпеку. Дія — це, коли отримати відповідь на питання можна не виходячи з дому. Це можливість заощадити час для сім'ї та друзів. Дія — це держава в смартфоні. Це відсутність черг і паперової тяганини. Дія — це ти!

Мілоан теж хоче, щоб його клієнти приділяли більше часу рідним і близьким, не хвилювалися за витік даних і щоб фінансові проблеми більше не були для них такими гострими.

Саме тому сервіс пропонує пройти ідентифікацію особи через державний застосунок Дія. Зробити це можна як з телефону, так і з комп'ютера. Кнопка вже встановлена ​​і успішно працює.