Ідентифікація з цифровим паспортом Дія на сайті Miloan: прискорена система отримання позики
Тепер отримати онлайн-кредит в Miloan можна ще швидше і простіше.
У грудні у клієнтів компанії з'явилася можливість пройти ідентифікацію особи через застосунок Дія — без фото паспорту.
Новий спосіб більш практичний і зручний. Він економить час позичальника і підвищує довіру до нього з боку компанії. Імовірність схвалення заявки зростає практично до 99%!
Цифровий прорив в Мілоан — що з цього вийшло?
Мілоан видає швидкі кредити українцям з 2016 року і входить в Топ-5 кращих МФО країни. Компанія постійно розвивається, роблячи свої послуги більш зручними та доступними.
Так, в 2020 році клієнти Miloan отримали можливість сплачувати кредити готівкою в відділеннях Нової пошти через систему NovaPay. Позичальники поставилися до цієї новини досить позитивно, так як багатьом з них зручно повертати кошти саме готівкою.
Пізніше компанія запропонувала новим користувачам кнопку BankId при реєстрації. Це дуже надійний спосіб передачі даних. Однак в системі BankId на сьогоднішній день представлені не всі фінустанови.
Miloan довго шукав способи спрощеної індентифікації нових клієнтів: які б гарантували достовірність даних і були б зручні для позичальників.
Як тільки така можливість з'явилася, компанія відразу нею скористалася. Мілоан стала однією з перших МФО, яка підключилася до Порталу Дія. Тепер для того, щоб подати заявку на перший кредит в Мілоан, досить виконати наступні дії:
- вибрати суму і термін на калькуляторі;
- вказати ПІБ, номер телефону та ІПН;
- натиснути кнопку "Ідентифікація через застосунок Дія";
- сканувати QR-код за допомогою мобільного телефону і підтвердити відправку даних;
- заповнити коротку анкету.
Позичальник повинен бути зареєстрований в застосунку Дія. З документів для швидкої ідентифікації можуть бути використані цифрові копії ID-картки або закордонного паспорта.
В результаті вам не доведеться робити селфі з паспортом і підтверджувати інформацію по телефону. Після верифікації картки та підписання договору — гроші відразу надійдуть на рахунок. Це просто, швидко і дуже зручно!
Розкриваємо карти! Що, як і чому?
Швидкість подачі заявки, автоматичне введення даних, можливість отримати кредит без зайвих перевірок і дзвінків — це далеко не всі переваги цифрової новинки Miloan.
- Дія — це державний сервіс, проект президента України, який гарантує користувачам надійність і безпеку.
- Дія — це, коли отримати відповідь на питання можна не виходячи з дому. Це можливість заощадити час для сім'ї та друзів.
- Дія — це держава в смартфоні. Це відсутність черг і паперової тяганини. Дія — це ти!
Мілоан теж хоче, щоб його клієнти приділяли більше часу рідним і близьким, не хвилювалися за витік даних і щоб фінансові проблеми більше не були для них такими гострими.
Саме тому сервіс пропонує пройти ідентифікацію особи через державний застосунок Дія. Зробити це можна як з телефону, так і з комп'ютера. Кнопка вже встановлена і успішно працює.
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