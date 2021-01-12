Twitter заморозив понад 70 тисяч користувачів
Соцмережа Twitter після штурму Капітолію заблокувала понад 70 тисяч акаунтів за поширення теорії змови QAnon, згідно з якою президент США Дональд Трамп протистоїть спільноті сатаністів і сексуальних експлуататорів, у яку входять лідери демократів.
Джерело: Blog Twitter
Деталі: Із п'ятниці понад 70 тисяч акаунтів були заблоковані – і як зазначається, у багатьох випадках одна людина керувала декількома акаунтами.
Ці акаунти брали участь у поширенні шкідливого вмісту, пов’язаного з QAnon, і в першу чергу були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови.
Після подій 6 січня, коли прихильники президента Дональда Трампа увірвалися в Капітолій і в заворушеннях загинули 5 людей, у Twitter вирішили вживати рішучі "примусові заходи до тих, чия поведінка потенційно може призвести до шкоди офлайн".
Політику щодо вмісту QAnon Twitter оновив напередодні виборів у США 2020 року: облікові записи, у яких розміщено твіт чи ретвіт із пов’язаним вмістом, матимуть обмежену видимість у пошуках, відповідях та на графіках, їх заборонено рекомендувати іншим.
Напередодні Twitter оголосив про безстрокове заморожування особистого облікового запису Трампа через імовірне спонукання до насильства.
Довідка: За конспірологічною теорією QAnon,спільнота сатаністів плете інтриги проти Дональда Трампа та займається сексуальною експлуатацією дітей. Прихильники Трампа відносять до неї відомих демократів на зразок Гілларі Клінтон, Барака Обами та Джорджа Сороса, а також голлівудських зірок і релігійних діячів, зокрема Папу Римського Франциска й Далай-ламу.
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