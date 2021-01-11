"Укроборонпром" здаватиме своє майно в оренду через Prozorro

Держконцерн "Укроборонпром" та Prozorro.Продажі підписали меморандум, який передбачає, що майно підприємств концерну передаватиметься в оренду виключно внаслідок електронних торгів.

Про це у блозі на УП повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

За його словами, загалом підприємства "Укроборонпрому" володіють 7441 об'єктом нерухомості загальною площею майже 9 млн м².

"З них близько 1,85 млн м² - надлишкове майно, яке вже давно не задіяне у виробничих процесах підприємств Концерну, і може бути передане в оренду у прозорий та відкритий спосіб", - додав Найєм.

"Задля підвищення прозорості та ефективності розпорядження надлишковими активами, концерн створив Реєстр всього нерухомого майна, доступного для оренди. Реєстр нерухомого майна доступного для оренди знаходиться на сайті Укроборонпрому у розділі "Активи" – "Інвестиційна нерухомість для оренди", а також буде розміщено на сайті Прозорро.Продажі.

У Реєстрі можна переглянути перелік об'єктів, доступних для оренди, їх детальний опис (на якому поверсі, з ліфтом чи без, з опаленням чи без, з охоронною сигналізацією чи без тощо), технічний стан об'єкта, місцезнаходження, цільове призначення, термін оренди, контакти для зворотного зв'язку", - написав він.

Найєм додав, що у Реєстрі містяться об'єкти, доступні для оренди з усієї України, в тому числі у Києві, а майно може потрапити до Реєстру лише за умови, якщо не задіяне у виробничих процесах підприємств.

"Усі виручені від оренди кошти спрямують на розвиток підприємств концерну, яким ці об'єкти нерухомості належать, - на технічне переоснащення та модернізацію виробничих потужностей, виплату заборгованостей по зарплаті та спожитим комунальним послугам, у разі наявності таких.

Усі зацікавлені інвестори та громадськість матимуть рівний доступ до інформації про майно, яке передається в оренду, а також результатів електронних торгів. До участі у конкурсах не допускатимуться фізичні або юридичні особи країни-агресора, які є бенефіціарами, керівниками чи власниками", - зазначили в "Укроборонпромі".

Економічна правда