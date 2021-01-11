Попит на вживані іномарки перевищив ринок нових авто у 4 рази – асоціація

У грудні 2020 року на українські номери перейшли більше 40 тисяч вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, загалом за підсумками 2020 року на українські номери перейшли 353,4 тисячі таких авто.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"В останній місяць 2020 року на українські номери перейшли понад 40 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Більша кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду фіксувалася лише 22 місяці тому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порівняно з груднем 2019 року реєстрації уживаних іномарок зросли на 31%.

"Як наслідок, розмитнений секонд-хенд зайняв 80% первинного ринку легкових авто. За минулий рік в Україні було реалізовано 85,5 тисяч нових легковиків. Таким чином, 4 з 5 вперше зареєстрованих у минулому році легкових автівок були імпортним секонд-хендом", - додали в асоціації.

При цьому, найпопулярнішою маркою серед ввезених іномарок з пробігом стала Volkswagen. За 12 місяців 2020 року українці привезли і зареєстрували 58 518 вживаних Volkswagen.

На другому місці - Ford (33 811 ненових авто цієї марки), замикає топ-3 Skoda - 28 782 розмитнених і зареєстрованих машин.

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Економічна правда