Dragon Capital закрила угоду з купівлі двох фінвидань

Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує інвесткомпанія Dragon Capital, завершив угоду з купівлі контрольного пакету акцій компанії Treeum, що володіє порталами Finance.ua та Minfin.com.ua.

Про це повідомляє прес-служба Dragon Capital.

Сума угоди не розголошується.

"Ми очікуємо зростання попиту на фінансові продукти, а компанія Treeum має хороші шанси скористатися цією ринковою можливістю. Treeum має значну ринкову експертизу і впізнаваність серед клієнтів, а також демонструє вражаючі темпи зростання.

Ми раді можливості партнерства з такою сильною командою менеджерів та акціонерів", - заявив керуючий директор, співголова напрямку прямих інвестицій в Dragon Capital Андрій Носок.

Зазначається, що Treeum управляє діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць. Компанія заснована Сергієм Віндерських, Євгеном Ізмайловим і Іваном Євтушенко у 2008 році.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестиційних компаній України, заснована Томашем Фіалою у 2000 році у Києві. Компанія займається інвестиційно-банківськими та брокерськими послугами.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року Антимонопольний комітет дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital викупити понад 50% акцій Treeum Holdings Limited, що володіє порталами Finance.ua та Minfin.com.ua.

Економічна правда