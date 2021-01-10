Українці у грудні купили рекордний обсяг валюти

Українці в грудні 2020 року купили 1,71 мільярд доларів, це на 18,3% більше, ніж в листопаді, і є рекордним показником за весь рік.

Про це повідомляє finclub.

"І хоча обсяг продажу валюти зріс набагато більше (+23,3%) – до рекордних 1,62 млрд дол, сальдо торгів було позитивним – чиста купівля валюти становила 85 млн дол", - пише видання.

Таким чином, не тільки в листопаді, але й в грудні населення купувало більше валюти, ніж продавало.

А в цілому за 2020 рік населення купило 14,85 млрд дол, а продало банкам та фінансовим установам – 15,95 млрд дол.