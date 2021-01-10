Митниця Фінляндії продасть свої біткоіни вартістю приблизно 60 мільйонів євро
Митниця Фінляндії продасть свої біткоіни вартістю приблизно 60 мільйонів євро, які конфіскували при розкритті наркозлочинів.
Про це повідомляє Yle.
Видання повідомляє, що запас криптовалюти становить 1981 Bitcoin – це приблизно 60 мільйонів євро. Отримані від продажу кошти будуть перераховані до державної скарбниці.
Більшість з цих біткоінів (1666) - були конфісковані митниками у 2016 році, коли була розкрита справа про контрабанду наркотичних речовин.
Нагадуємо:
Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.
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