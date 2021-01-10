Митниця Фінляндії продасть свої біткоіни вартістю приблизно 60 мільйонів євро, які конфіскували при розкритті наркозлочинів.

Про це повідомляє Yle.

Видання повідомляє, що запас криптовалюти становить 1981 Bitcoin – це приблизно 60 мільйонів євро. Отримані від продажу кошти будуть перераховані до державної скарбниці.

Більшість з цих біткоінів (1666) - були конфісковані митниками у 2016 році, коли була розкрита справа про контрабанду наркотичних речовин.

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Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.