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Митниця Фінляндії продасть свої біткоіни вартістю приблизно 60 мільйонів євро

Неділя, 10 січня 2021, 15:30
 

Митниця Фінляндії продасть свої біткоіни вартістю приблизно 60 мільйонів євро, які конфіскували при розкритті наркозлочинів.

Про це повідомляє Yle.

Видання повідомляє, що запас криптовалюти становить 1981 Bitcoin – це приблизно 60 мільйонів євро. Отримані від продажу кошти будуть перераховані до державної скарбниці.

Більшість з цих біткоінів (1666) - були конфісковані митниками у 2016 році, коли була розкрита справа про контрабанду наркотичних речовин.

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