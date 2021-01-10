Нафтогаз про вибух на ГТС в Лубнах: всі зобов’язання щодо транзиту газу до ЄС виконуються
У Нафтогазі заявили, що підземні сховища газу працюють в звичайному режимі, а всі зобов’язання щодо транзиту газу до Європейського союзу виконуються.
Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у Фейсбуці.
"Вся система підземних газосховищ працює у штатному режимі. Укртрансгаз готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів.
Також завдяки злагодженим діям операторів ГТС та ПСГ зобов’язання по транзиту природного газу з РФ до країн Європи буде виконано в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
На магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.
У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з послідуючим факельним горінням.
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