Порушення правил продажу ялинок: Держекоінспекція нарахувала майже півмільйона збитків

З початку грудня Держекоінспекція виявила 274 порушень правил продажу ялинок, нарахувавши 429 тисяч збитків.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Основні "контрольні точки" - наявність бирок на деревах з індивідуальним ідентифікаційним кодом, реєстрація коду в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру та достовірність інформації у накладних продавця", - пояснив він.

Загалом за порушення цих вимог інспекція притягнула до адміністративної відповідальності 177 осіб, склавши 235 протоколів про адмінпорушення. 88 матеріали передані на розгляд до судів. Порушники, виявлені ДЕІ, отримали штрафи від 510 до 1700 гривень.

"Окрім штрафних санкцій, недобросовісні продавці також відшкодовували збитки, завдані довкіллю через незаконну торгівлю деревами", - підкреслив Андрій Мальований.

Він також додав, що для мінімізації випадків порушень необхідні нормативно-правові та законодавчі зміни. "Необхідно збільшувати штрафи за реалізацію дерев без бирок та документів, потрібно змінювати такси, за якими розраховуються збитки", - додав він.