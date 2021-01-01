Сербія почала отримувати газ з "Турецького потоку"

Президент Сербії Олександр Вучич вранці 1 січня офіційно дав старт пуску російського газу в газорозподільну систему країни з трубопроводу "Балканський потік".

Джерело: Srbija Danas, ТАСС

Деталі: "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку". З Росії газ транспортується по морському газопроводу "Турецький потік", піся цього по території Туреччини, потім по національній газотранспортній системі Болгарії він надходить в Сербію, де розподіляється далі.

1 січня близько 6-ї ранку за місцевим часом Вучич в населеному пункті Господжінці запустив газопровід.

Президент Сербії заявив, що країна стала "більш багатою" після підключення газу. Сербія отримуватиме доходи від споживачів на Балканах за транзит палива по своїй території. Крім того, запуск "Балканського потоку" дозволить знизити вартість підключення газу всередині країни.

При цьому посол РФ в Сербії Олександр Боцан-Харченко назвав відкриття трубопроводу "найкращим подарунком" на Новий рік.

Українська правда