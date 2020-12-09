Уряд затвердив стратегію розвитку "Укрексімбанку"

Кабмін на засіданні 9 грудня схвалив стратегію розвитку "Укрексімбанку" на 2020-2024 роки, яка була затверджена наглядовою радою банку.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Передбачається, що Укрексімбанк пройде через комплексну трансформацію, яка ґрунтується на трьох компонентах:

бізнес-модель: зосередження на своєму основному бізнесі (експортно-імпортні компанії, державні підприємства) та зниження витрат на обслуговування нецільових клієнтів, потенційно втрачаючи деяких менш прибуткових клієнтів;

операційна модель: оптимізація процесів та радикальна цифровізація із зменшенням фізичної присутності;

фінансова стійкість: зосередження на покращенні своєї позиції з капіталом та на довгостроковому фінансовому оздоровленні через оптимізацію балансу та покращення витрат та доходів.

"Передбачається, що до 2024 року активи банку, зважені на ризик, зростуть з 68 млрд грн до 99 млрд грн, тоді як зменшиться валюта балансу за рахунок продажу цінних паперів.

У той же час передбачається, що заборгованість держави та державних підприємств зменшиться з 62 до 53 млрд гривень", - додали у Мінфіні.

При цьому, банк буде прагнути досягти прогнозного чистого прибутку в ~3,0 млрд грн, доходності на капітал ~22% та співвідношення витрат до доходів ~36%.

"До 2024 року банк поступово має зменшити кількість своїх відділеннь, нерухомість, чисельність персоналу, потенційно до 25-35 філій (майже вдвічі) та 900-1300 співробітників (майже втричі).

Також передбачається, що Укрексімбанк буде працювати над поліпшенням ситуації з капіталом шляхом врегулювання непрацюючих активів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда