Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,08 - 28,10 гривні;

Євро – 33,97 - 34,00 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,05 – 28,27 гривні. Євро купують по 33,79 гривні, продають по 34,24 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,15 - 28,25 гривні, євро - 33,96 - 34,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 28,08 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,05 грн (на 8 грудня - 34,26 гривні).

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Економічна правда