Цьогоріч Укроборонпром виконав держзамовлень на 13 мільярдів 

ДК "Укроборонпром" за 11 місяців 2020 року виконав 256 контрактів за держзамовленнями сумою 13 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Наразі держконцерн повідомляє про виконання 99% держзамовлень, до кінця року має намір завершити всі 100%. До кінця року також очікується укладання контрактів з Міноборони на 2021 рік на суму у 6,5 мільярда гривень.

За 11 місяців Укроборонпром випустив та модернізував 3950 одиниць техніки, ще 1303 одиниці двигунів та комплектуючих було відремонтовано.

Найбільше виготовили та модернізували ракетно-артилерійського озброєння (2494 одиниці), відремонтували - бронетанкової техніки (546 одиниць).

Замовниками підприємств "оборонки" є Міноборони, Нацгвардія, Держприкордонна служба та Головне управління розвідки Міноборони.

Станом на листопад 2020 року до виконання державного оборонного замовлення залучені 46 підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.

"Укроборонпром" інформує, що на концерн припадає 36% загального обсягу держзамовлення оборонної галузі. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.

Економічна правда