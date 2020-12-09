Експорт електроенергії з України перевищив імпорт удвічі з початку року

За 11 місяців 2020 року Україна експортувала 4 424,7 млн кВт·год електроенергії, а імпортувала вдвічі менше - 2 156,1 млн кВт·год.

Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

За 11 місяців Україна експортувала 4 424,7 млн кВт·год, а імпортувала - 2 156,1 млн кВт·год. Так, експорт удвічі перевищив імпорт.

У листопаді імпорт відбувався виключно з країн Європи та зріс на 21% (на 27,8 млн кВт·год) проти жовтня.

Найбільше Україна в "острів Бурштинської ТЕС" імпортує зі Словаччини: за 11 місяців обсяг становить 1,4 МВт·год, з них за листопад - 145 кВт·год. За останній місяць імпорт до країни зріс на 40 млн кВт·год.

Експорт у листопаді зменшився на 18,5 млн Квт·год проти жовтня. Обсяги експорту до Європи скоротились на 4%, а напрямках Білорусі та Росії експорт не відбувався взагалі.

Найбільше скорочення відбулося в напрямках Польщі (майже -25,9 млн кВт·год) і Угорщини (-23 млн кВт·год). За 11 місяців, натомість, обсяги експорту до цих країн є найвищими: 1,4 МВт·год та 1,9 МВт/год відповідно. У листопаді найбільше експортували до Угорщини - 212,7 млн кВт·год.

Економічна правда