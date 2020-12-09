За якими ставками Мінфін залучав кошти до держбюджету у 2020 році

Під час останнього аукціону з продажу ОВДП ставки зросли за всіма проданими Мінфіном облігаціями, загалом від початку року дохідність держоблігацій зросла на 0,5-2,16 відсоткових пункти - очевидно, що вона продовжуватиме зростати, адже потреби уряду в коштах не зникають.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Наразі залучати гроші з банківської системи уряду допомагає лише підвищення ставок. Під час останнього аукціону з продажу ОВДП ставки зросли за всіма проданими Мінфіном облігаціями. За 5-річним боргом вони вже становлять понад 12% річних (проти 9,9% у січні лютому, коли таких облігацій продавали найбільше).

Не відстають ставки і за іншими інструментами: ще в кінці вересня дохідність трьохмісячних паперів складала 7%, а на вчорашньому – 10%", - йдеться у матеріалі.

"В останньому аукціоні брало участь багато банків. Мінфін почав підіймати криву дохідності облігацій за всіма термінами погашення, і ці цінні папери виявилися цікавими для ринку", - повідомив ЕП казначей Укрексімбанку Антон Болдирєв.

"Загалом від початку року дохідність державних облігацій зросла на 0,5-2,16 відсоткових пункти. Очевидно, що вона продовжуватиме зростати, адже потреби уряду в коштах не зникають", - додає автор статті.

"У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (під 10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ", - визнає й сам голова уряду Денис Шмигаль.

У статті підкреслюється, що таке зростання відсотків за державними запозиченнями у поєднанні з короткими термінами запозичень означають зростання видатків на обслуговування боргу наступного року. У запропонованій редакції державного бюджету на 2021 рік ці видатки вже становлять понад 160 млрд грн - це друга за розміром стаття витрат після дотацій Пенсійному фонду.

При цьому, збільшення видатків на обслуговування держборгу та необхідності його погашення також перенесе на 2021 рік бюджетні проблеми цього року. А разом із ними - необхідність залучати значні запозичення для фінансування дефіциту бюджету.

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Економічна правда