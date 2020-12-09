Курс валют на 9 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,02 - 28,04 гривні;
Євро – 33,98 - 34,00 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,05 – 28,28 гривні. Євро купують по 33,80 гривні, продають по 34,26 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,16 - 28,26 гривні, євро - 34,02 - 34,11 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 28,08 гривні.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,05 грн (на 8 грудня - 34,26 гривні).
Економічна правда
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