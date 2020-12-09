Курс валют на 9 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,02 - 28,04 гривні;

Євро – 33,98 - 34,00 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,05 – 28,28 гривні. Євро купують по 33,80 гривні, продають по 34,26 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,16 - 28,26 гривні, євро - 34,02 - 34,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 28,08 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,05 грн (на 8 грудня - 34,26 гривні).

Економічна правда