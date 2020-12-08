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Apple представила бездротові накладні навушники AirPods Max

Вівторок, 8 грудня 2020, 19:15
 

Компанія Apple представила повнорозмірні бездротові навушники з активним шумозаглушенням AirPods Max.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Всі елементи AirPods Max спроєктовані таким чином, щоб навушники оптимально прилягали до голови будь-якої форми і, таким чином, досягалися "неймовірна якість і багатство звуку".

У AirPods Max на одному з навушників зверху розміщено коліщатко Digital Crown, як в годиннику Apple Watch. Коліщатком можна змінювати гучність, перемикати треки, відповідати на телефонні дзвінки і активувати Siri.

AirPods Max можуть працювати до 20 годин в активному режимі. AirPods Max автоматично визначають, коли гарнітура знаходиться на голові. Відтворення звуку припиниться, якщо користувач підніме одну з чаш або зніме навушники.

 

У комплекті з AirPods Max йде Smart Case - чохол, який переводить гарнітуру в режим низького споживання енергії. Він допомагає зберегти заряд акумулятора, коли пристрій не використовується.

Навушники представлені в п'яти кольорах: космічний сірий, сріблястий, блакитний, зелений і рожевий. У продаж вони надійдуть 15 грудня і будуть коштувати в США 549 доларів (близько 15,5 тис грн).

 

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Економічна правда

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