З початку року вантажні перевезення по Дніпру зменшились на 7%

За підсумками січня-листопада 2020 року вантажні перевезення Дніпром досягли 10,05 млн тонн - це на 747,8 тис тонн (6,9%) менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Адміністрація морпортів України.

Зазначається, що за цей час було здійснено 10 473 рейси - це на 5,3% менше, ніж за 11 місяців минулого року.

В АМПУ додають, що за 11 місяців обсяги перевезення зернових по Дніпру скоротилися майже на третину: перевезли 3,19 млн тонн зернових, тоді як в минулому цей показник становив 4,43 млн тонн.

"За звітний період значний ріст показали перевезення нафтопродуктів, +16% до 43,4 тис тонн, металопродукція +9,1% до 1,67 млн т., та будівельні матеріали +7,3% до 5,14 млн т", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда