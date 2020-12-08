Інвестиції в європейські техкомпанії сягнули рекордних рівнів

Попри зупинку інвестицій із впровадженням локдаунів у березні потік інвестицій у технологічні проєкти відновився та перебільшив рівні 2019 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цьогоріч венчурні інвестиції у технології становлять 41 мільярд доларів, що на 500 мільйонів доларів більше за інвестиції минулого року. За даними звіту про стан європейського тех-ринку такий підйом спричинений значними обсягами окремих інвестицій - від 100 до 250 мільйонів доларів.

Коли у березні країни почали входити у локдаун загальні інвестиції зазнали падіння, та наприкінці літа знову зросли. Лише за вересень галузь отримала понад 5 мільярдів доларів - найбільший показник за весь час.

Співавтор звіту зазначає, що хоч значного відриву від 2019 року не передбачається, найменше перевищення докарантинних показників є вже значним досягненням. "Тривалий час ситуація виглядала так, що ми побачимо спад у секторі", - розповідає він.

Через карантин також стало складніше запевнити інвесторів в успіху проєктів: "Коли здається, що бізнес або вийде в нуль, або навіть впаде - це складно пояснити інвесторам".

США у питаннях інвестицій у технології залишається попереду Європи - у Штатах залучили у понад як 5 разів більше за європейські показники. Натомість американські інвестори почали частіше інвестувати кошти у Європу.

Автори звіту також підкреслили проблеми Європи у різноманітті. Даних щодо етнічності практично немає, а ті, що є, показують негативну ситуацію.

Так, з 2009 до 2019 року у Британії лише 0,24% капіталу належало темношкірим засновникам. Стагнація спостерігається і у ґендерному балансі - 90,8% капіталу належать виключно чоловікам, минулоріч - 90,3%.

Економічна правда