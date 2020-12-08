Курс валют на 8 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,12 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,10 - 28,12 гривні;
Євро – 34,00 - 34,03 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,86 гривні, продають по 34,33 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,29 гривні, євро - 34,06 - 34,24 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 28,24 гривні.
7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
Економічна правда
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