Курс валют на 8 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,10 - 28,12 гривні;

Євро – 34,00 - 34,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,86 гривні, продають по 34,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,29 гривні, євро - 34,06 - 34,24 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 28,24 гривні.

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

Економічна правда