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Цьогоріч за "комуналку" сплатили понад 28 мільярдів

Вівторок, 8 грудня 2020, 10:22
 

За січень-жовтень 2020 року населення сплатило 28,6 мільярда гривень за комунальні послуги без урахування газу та електроенергії.

Про це повідомляє Мінрегіон.

Так, за теплопостачання, воду та водовідведення, вивезення побутових відходів й утримання будинків та прибудинкових територій в Україні сплатили 28,6 мільярда гривень. У Мінрегіоні кажуть, що це 101,6% нарахованої суми за споживання

Минулоріч показник за відповідний період становив 100,2%. У відомстві пояснюють, що таке "перевиконання" пов’язане з тим, що населення сплачує свої попередні борги.

"Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником", — пояснює заступниця Міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська.

Для порівняння, на початок січня заборгованість становила понад 30 мільярдів гривень.

Економічна правда

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