Британія першою на Заході починає вакцинацію від коронавірусу

Велика Британія у вівторок першою з країн Заходу розпочинає програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Програма спрямована на захист найбільш уразливих груп і повернення до нормального життя. Близько 70 лікарняних центрів по всій країні готуються робити щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.

Вакцинація не буде обов'язковою. Першими провакцинують людей, старших за 80 років, жителів будинків для літніх людей та їхніх працівників, а також деяких медичних працівників.

Велика Британія стане першою країною в світі, яка почне використовувати вакцину Pfizer після того, як регулюючі органи схвалили її використання на минулому тижні.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що день старту вакцинації знаменує собою "величезний крок вперед у боротьбі Великої Британії з коронавірусом".

Але він додав, що поки програма набирає обертів, як ніколи важливо дотримуватися коронавірусних правил у зимовий період.

Міністри попередили, що тимчасові обмеження можуть бути суттєво послаблені до Великодня.

Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз.

Вакцина поставляється до Британії з Бельгії, де її виробляють. Кожній людині робитимуть дві ін’єкції з різницею в 21 день.

Європейська правда