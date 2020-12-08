Британія першою на Заході починає вакцинацію від коронавірусу
Велика Британія у вівторок першою з країн Заходу розпочинає програму масової вакцинації населення від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Програма спрямована на захист найбільш уразливих груп і повернення до нормального життя. Близько 70 лікарняних центрів по всій країні готуються робити щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.
Вакцинація не буде обов'язковою. Першими провакцинують людей, старших за 80 років, жителів будинків для літніх людей та їхніх працівників, а також деяких медичних працівників.
Велика Британія стане першою країною в світі, яка почне використовувати вакцину Pfizer після того, як регулюючі органи схвалили її використання на минулому тижні.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що день старту вакцинації знаменує собою "величезний крок вперед у боротьбі Великої Британії з коронавірусом".
Але він додав, що поки програма набирає обертів, як ніколи важливо дотримуватися коронавірусних правил у зимовий період.
Міністри попередили, що тимчасові обмеження можуть бути суттєво послаблені до Великодня.
Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз.
Вакцина поставляється до Британії з Бельгії, де її виробляють. Кожній людині робитимуть дві ін’єкції з різницею в 21 день.
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