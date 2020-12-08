Офіційний курс: гривня зміцнилась
Вівторок, 8 грудня 2020, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 28,24 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,26 грн (на 7 грудня - 34,39 гривні).
Нагадуємо:
7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
Економічна правда
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