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Офіційний курс: гривня зміцнилась

Вівторок, 8 грудня 2020, 09:00
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 28,24 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,26 грн (на 7 грудня - 34,39 гривні).

Нагадуємо:

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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