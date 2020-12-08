Офіційний курс: гривня зміцнилась

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 грудня на рівні 28,24 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 34,26 грн (на 7 грудня - 34,39 гривні).

Нагадуємо:

7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.

Економічна правда