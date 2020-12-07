Євросоюз впровадив нові вимоги до прозорості пошукових сервісів

Пошукові системи в Євросоюзі відтепер повинні показувати інформацію щодо того, яким чином формуються рейтинги результатів пошуку.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 7 грудня, Єврокомісія затвердила нові вимоги до пошукових сервісів щодо прозорості того, як вони формують порядок результатів на запит. Наступного тижня в ЄС очікується ще більше обмежень у технічному сегменті.

Пов’язана така реакція з тим, що тривалий час з боку менших конкурентів на ринку надходили скарги щодо непрозорих способів великих корпорацій утримуватися на перших позиціях пошуковиків.

Google вже не вперше стикається зі схожими скаргами. Загалом у 2017-1029 роках компанія повинна була сплатити понад 8 мільярдів євро штрафів через алгоритми пошукової системи. Тоді Антимонопольний комітет ЄС встановив, що компанія необґрунтовано піднімала власні продукти у пошуку над іншими.

Проте відтепер пошуковики змушені визначати та оприлюднювати з компаніями дані про те, яким чином працює їхній алгоритм.

Економічна правда