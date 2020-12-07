Держпідприємство Мінкульту хоче до кінця року закупити реклами про COVID та інвестклімат на 14,5 мільйонів

Держпідприємство Мінкульту "Центр захисту інформаційного простору України" у кінці листопада оголосило 4 закупівлі рекламних послуг на 14,5 млн грн - дві з них стосуються просвітницького контенту про COVID-19, ще дві - реклама в інтернеті та ЗМІ Європи про інвестклімат.

Про це повідомляє моніторинговий портал Dozorro з посиланням на оголошені аукціони в системі Prozorro.

За даними Prozorro, за результатами першого аукціону держпідприємство повідомило про намір укласти договір з ТОВ "МЕДІА ХАБ" щодо послуг із створення та поширення інформаційних продуктів (пропозиція - 4,302 млн грн), очікувана вартість - 4,415 млн грн.

Другий аукціон передбачає надання послуг із "створення та поширення інформаційних продуктів (розміщення інформації) в інтернеті та у засобах масової інформації (на радіо) на території України", очікувана вартість - 4,415 млн грн.

"Центр захисту інформаційного простору України" повідомило про намір укласти договір із ФОП "ШТОГРІН АЛЄСЯ ОЛЕГІВНА" (пропозиція - 4,327 млн грн)

Третій аукціон - щодо закупівлі послуг із створення та поширення інформаційних продуктів (очікувана вартість - 1,470 млн грн), держпідприємство повідомило про намір укласти договір із ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" (1,432 млн грн).

Четвертий аукціон - щодо послуг із створення та поширення інформаційних продуктів (розміщення та демонстрування інформації) у провідних засобах масової інформації Європи (на телебаченні). "Центр захисту інформаційного простору України" отримало тендерну пропозицію від ТОВ "ЕЙЧДІ ФЕШН" (3,8 млн грн), очікувана вартість - 4,380 млн грн).

При цьому, термін надання послуг, вказаний у аукціонах, - до 31 грудня 2020 року.

"Фахівчиня з медіапланування пояснила, що 2 закупівлі рекламних послуг для України - це просвітницький контент про COVID-19. Це ті тендери, що про рекламу реформ Уряду. Зараз матеріали перебувають на погодженні в Міністерство охорони здоров'я України. І їх усі справді мають прорекламувати до кінця року: в інтернеті, на радіо і по телебаченню.

А реклама в Європі - це закупівля на запит Офіс президента України. Вони хочуть популяризувати Україну за кордоном через красиві відео про інвестиційний клімат і т.п.", - повідомляє Dozorro.

"Якщо аукціони все-таки завершаться успішно, переможці матимуть приблизно 2-3 тижні, щоб надати усі свої послуги", - додають аналітики.

Економічна правда