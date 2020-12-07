Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,11 - 28,13 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,25 - 28,27 гривні;
Євро – 34,15 - 34,17 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,17 – 28,38 гривні. Євро купують по 33,91 гривні, продають по 34,38 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,32 гривні, євро - 34,13 - 34,25 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 грудня на рівні 28,29 гривні.
7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
Економічна правда
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