Уперше за 2 місяці кількість вакансій почала рости – дослідження

Уперше за 2 місяці кількість вакансій для українців почала зростати - у топі затребуваності на ринку праці опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані порталу з пошуку роботи Work.ua.

Зазначається, що наразі на сайті Work.ua розміщено 53 618 активних вакансії.

"Загалом з початку жовтня кількість вакансій в Україні впала на 13%. Це перший тиждень, коли кількість вакансій почала збільшуватися.

Осінній спад є нормальним сезонним явищем. Більш того, в цьому році він є більш плавним ніж у попередні роки. Так пояснює ситуацію СЕО Work.ua Артур Міхно", - йдеться у повідомленні.

При цьому, більше за всіх падає кількість вакансій у сфері заходів громадського харчування: офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

"У топі затребуваності на ринку праці натомість опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри", - додали в Опендатабот.

Економічна правда