У Британії відкриється перша автозаправка виключно для електрокарів

Зі збільшенням попиту на електричні автомобілі у Британії відкривають першу автозаправну станцію розраховану лише для електрокарів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон має за мету відмовитись від традиційних двигунів автівок до 2030 року, а за прогнозами до 2040 року на дорогах можуть з’явитись близько 30 мільйонів електрокарів. Відкриття окремих АЗС для таких транспортних засобів - логічна відповідь ринку.

Станція розташована в Ессексі, графстві на сході країни. Будівництвом займається компанія Gridserve and Hitachi Capital U.K. Plc., і ессекська станція - перша з сотні, що відкриються незабаром.

Компанія інвестувала в проєкт понад мільярд євро. Живлення для 36 станцій швидкісної зарядки будуть генерувати відновлювальні джерела енергії. Технологія дозволяє заряджати батарею, розраховану на 322 кілометри, за 20 хвилин.

Дані галузі показують, що минулого місяця продажі електрокарів у Британії зросли на 122% відносно 2019 року, гібридів - на 77%.

Один кіловат за годину вартує 0,24 фунта (біля 9 гривень), типова зарядка з 20% до 80% для автівки середнього розміру обійдеться у менш як 10 фунтів (понад 370 гривень).

Економічна правда