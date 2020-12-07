Курс валют на 7 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,25 - 28,27 гривні;

Євро – 34,18 - 34,20 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,22 – 28,43 гривні. Євро купують по 33,97 гривні, продають по 34,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,42 гривні, євро - 34,27 - 34,35 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 грудня на рівні 28,29 гривні.

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Економічна правда